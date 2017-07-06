Ганзейский город Гамбург стал в эти дни центром большой политики — второй по величине в ФРГ после Берлина и один из крупнейших портовых городов Европы принимает у себя исторический саммит стран G20. Основная часть встречи пройдет на территории выставочного комплекса-ярмарки Hamburger Messe — в центральном районе, недалеко от порта и набережной реки Эльбы. Сегодня туда начнут прибывать первые делегации.

Город-крепость

Гамбург в эти дни фактически превратился в «осажденную крепость». Территория вокруг ярмарочных павильонов полностью оцеплена, все предприятия и офисы в округе закрыты, а их владельцы уже отправляют сотрудников на длинный уикенд. Витрины крупных магазинов укреплены решетками — из-за опасений вандализма и уличных погромов.

А по опросам местной газеты Hamburger Abendblatt, на грядущие выходные город намерен покинуть каждый третий житель.

Известно, что на безопасность правительство потратило более €30 млн. А шеф полиции Гамбурга даже сказал, что для его ведомства это «самый большой вызов в истории». В целом же, по данным немецких СМИ, «двадцатка» обошлась стране в €400 млн.

Напомним, у ФРГ был опыт проведения крупных международных встреч высокого уровня. В 2007 году в Хайлигендамме на Балтике прошел саммит G8, а в 2015 году в баварском замке Эльмау встречались лидеры «большой семерки».

Нынешний саммит, конечно, превосходит по масштабу все предыдущие. Только делегация США составит более 600 человек, а всего ожидается около 6 тыс. гостей и участников. Именно поэтому у многих вызывает вопрос, почему же саммит пройдет в столь сложном с точки зрения охраны правопорядка городе — да к тому же в крупном мегаполисе, жизнь которого на эти дни фактически будет парализована. В местной прессе даже говорят о том, что столь серьезные меры безопасности становятся де-факто нарушением прав человека.

Гамбург готовится к арестам

В дни саммита ожидается беспрецедентный всплеск протестной активности. В Гамбурге уже собираются антиглобалисты, профсоюзные движения, защитники окружающей среды (по примерным оценкам, речь может идти о более чем 10 тыс. человек). При этом некоторые группы митингующих настроены на отнюдь не мирный протест и готовы к насилию.

В одном из городских парков активисты даже намеревались разбить палаточный лагерь. Сперва власти города хотели это запретить, однако Конституционный суд ФРГ за несколько дней до саммита частично снял запрет. Однако местная полиция сообщила, что в лагере будет запрещено ночевать. В итоге без конфликта не обошлось: когда протестующие стали устанавливать палатки, начались стычки с правоохранителями, в результате несколько человек были ранены.

Полиция стянула в город дополнительные силы — более 20 тыс. сотрудников со всей страны. Спецподразделения также прибыли из Австрии и Нидерландов. Правоохранители уже готовят водометы для разгона демонстраций и пересаживаются на бронированные автомобили. Всего запланировано более 30 акций и митингов, которые фактически начались уже с 1 июля. Ко дню открытия саммита протестная активность будет только нарастать.

Особую озабоченность властей вызывают левые радикалы, которые могут спровоцировать серьезную волну насилия в городе. СМИ сообщали, что полиция уже за неделю до мероприятия начала проводить обыски в их квартирах. Дело в том, что Гамбург исторически считается оплотом левых экстремистов — именно здесь в 1970-е была особенно активна левая террористическая организация RAF (Rote Armee Fraktion), наводившая ужас на всю Европу. Отдельные группы, так или иначе разделяющие их идеологию, сохранили свою активность до сих пор.

Главные вопросы

Изменение климата, терроризм, протекционизм, миграция, а также проблемы Африки — вот ключевые темы повестки нынешней встречи. При этом, судя по тем заявлениям, которые немецкие политики делают в СМИ, глобальных прорывов в решении насущных международных проблем от саммита никто не ожидает. Однако накануне хозяйка встречи, канцлер ФРГ Ангела Меркель всё же отметила, что «сегодня мы нуждаемся в G20 как никогда».

Несмотря на такое разнообразие заявленных проблем, основное внимание будет приковано к нескольким — самым «горящим» вопросам.

Одним из главных событий нынешнего саммита станет первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политики, журналисты и эксперты будут следить за тем, как сложится российско-американский диалог на высшем уровне. Особенно на фоне той антироссийской истерии, которая накручивалась последние полгода в американском истеблишменте. Предполагается, что на полях G20 лидеры России и США обсудят сирийский кризис, ситуацию на Украине, проблемы терроризма и контроля над вооружениями.

А для Европы важнейшая тема — какой «пакет предложений» привезет Дональд Трамп для Старого Света.

Ангела Меркель так обозначила цели саммита: от переговоров должны выиграть все. По мнению канцлера, это возможно, если страны G20 найдут общие решения в вопросах защиты климата (здесь она надеется всё же убедить Дональда Трампа отложить идею выхода из Парижского соглашения), открытых рынках, продуманных торговых соглашениях. Но именно в этом кроется главная интрига для ЕС, ведь американского президента в Европе неоднократно упрекали в излишнем изоляционизме. Немецкие СМИ даже пишут о том, что на полях саммита глава Белого дома представит свою программу по ограничению европейского экспорта в США. Речь, в частности, идет о стали, ввоз которой из-за рубежа, по убеждению Дональда Трампа, вредит национальной безопасности страны.

Уже на стадии финальной подготовки не обошлось и без международного скандала — немецкие власти запретили-таки турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану обратиться к проживающим в ФРГ соотечественникам после встречи G20. Напомним, что выступления ведущих турецких политиков перед представителями национальной общины в Европе активно блокировались рядом стран ЕС, в том числе Нидерландами и Австрией.

Несмотря на насыщенную политическую повестку встречи, организаторы выкроили время и для культурной программы. В первый вечер гости отправятся в недавно достроенную Эльбскую филармонию — концертный зал, расположенный на островке Грасброок на Эльбе (немецкие силы безопасности уже с мая проводят специальные учения по защите данного объекта). Планируется, что главным номером станет исполнение Девятой симфонии Бетховена.

На следующий день лидеры государств продолжат заседание, а после — примут итоговое коммюнике, хотя Ангела Меркель и предрекла, что «дискуссии отнюдь не будут простыми».