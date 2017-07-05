Популярный британский музыкант Элтон Джон был вынужден отменить свое выступление в Гамбурге из-за проведения в городе саммита «большой двадцатки», передает в среду немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает «Газета.ру», власти Гамбурга отказались предоставить самолету артиста разрешение на посадку в городском аэропорту из-за соображений безопасности.

«Организаторы до последнего надеялись, что всё получится. Однако возникло слишком много неопределенности, и нужно было принять решение», — сообщил пресс-секретарь музыканта. Певец извинился перед своими фанатами за эти неприятности.

Саммит G20 будет проходить в Гамбурге 7 и 8 июля.