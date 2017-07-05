Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, так как он, по его мнению, не справляется со своей работой по предупреждению граждан о погоде.

Жириновский заявил, что попал под сильный ливень и впервые за долгое время «промок до нитки». При этом он заявил, что доволен работой МЧС, которое стало предупреждать об ухудшении погоды задолго до того, как это происходит, а вот Мосгидромет политик предложил «разогнать».

«А вчера Мосгидромет? У нас претензии к ним, даже я видел, что черная туча прошла по Москве. Откройте окно. Почему вы не говорите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь. Не потому что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят», — сказал Жириновский.

Москва в июне и начале июля сталкивается с погодными аномалиями в виде превышения уровня осадков и температуры воздуха ниже климатической нормы. МЧС регулярно выпускает штормовые предупреждения и рекомендует гражданам принимать меры безопасности в связи с разгулом стихии. Согласно прогнозами синоптиков, погодная ситуация в столичном регионе может выровняться ближе к концу июля, а до этого времени Москва, скорее всего, будет сталкиваться с осадками разной интенсивности, усилением ветра и прохладной температурой воздуха.