Более одной пятой от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов нынешних суток. Как сообщает Гидрометцентр РФ, на главной метеостанции столицы — ВДНХ — за полдня выпало 21 мм осадков. Представитель метеослужбы отметил, что это составляет 22% июльской нормы, которая равна 94 мм.

По данным метеорологов, за первые три дня середины лета в Москве выпало 37 мм осадков — почти 40% месячной нормы. В Гидрометцентре отмечают, что предстоящая ночь будет без осадков.

Днем во вторник вновь ожидается кратковременный дождь. Дождливая погода продержится всю предстоящую неделю.