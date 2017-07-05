Упавшему легкомоторному самолету под Самарой могло не хватить топлива
Падение легкомоторного самолета в Самарской области могло произойти из-за отсутствия топлива и разгерметизации двигателя, передает «РИА Новости».
«По предварительной версии, причиной крушения явилась разгерметизация двигателя воздушного судна, а также исчерпание запаса топлива», — сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.
Инцидент произошел 30 июня у села Захаровка в Ставропольском районе. Пилот был доставлен в больницу, где позже скончался.