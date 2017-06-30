Пилот одноместного спортивного самолета, совершивший жесткую посадку в Самарской области, скончался.

Об этом заявила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

«Пилот был доставлен в больницу с различными травмами, врачам не удалось его спасти», — цитирует ее ТАСС.

Иванова добавила, что сейчас устанавливается личность погибшего.

В свою очередь, МЧС региона отметило, что при жесткой посадке самолета разрушений, повреждений ЛЭП и газопроводов не было, пилот посадил его в поле. При этом на ликвидацию последствий ЧП выехали 27 сотрудников ведомства со спецтехникой.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента.