Две трети россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России после выборов 2018 года, свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-центра», отмечают «Ведомости».

В свою очередь, 18% респондентов хотят видеть на посту главы государства другого человека. Треть опрошенных считают, что будущий президент РФ должен проводить более жесткую линию во внутренней политике.

При этом более половины россиян (56%) считают, что во внешней политике будущий президент должен придерживаться такой же линии, как сейчас. 19% респондентов выступают за ужесточение политики с Западом.