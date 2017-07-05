В Хакасии мужчина открыл стрельбу по детям за отказ убрать мусор около его дома. В результате инцидента пострадал один ребенок.

Инцидент произошел во вторник, 4 июля, в поселке Усть-Абакан. Трое детей играли около одного из домов, что не понравилось его владельцу.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от детей убрать мусор, но получил отказ. Через некоторое время он вернулся с пневматическим пистолетом и произвел выстрел в одного из детей. Девятилетний мальчик получил пулевое ранение мягких тканей правой голени и был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Вскоре подозреваемого задержали сотрудники полиции. Против 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Следствие будет настаивать на аресте подозреваемого.