В Саратовской области четырехлетний ребенок погиб от выстрела
В городе Вольске Саратовской области девочка четырех лет погибла от огнестрельного ранения.
"Предположительно, ее 6-летний брат нашел хранившееся дома ружье из которого в ходе игры произвел выстрел, попав в сестру", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты.