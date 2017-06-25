В городе Вольске Саратовской области девочка четырех лет погибла от огнестрельного ранения.

"Предположительно, ее 6-летний брат нашел хранившееся дома ружье из которого в ходе игры произвел выстрел, попав в сестру", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты.