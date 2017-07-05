В России с 5 июля вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, согласно которым теперь необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов.

Ставить на учет беспилотники будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», передает «РИА Новости».

Ранее организация разработала технологию идентификации дронов. Глава Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк обсудил на первом этапе с Росавиацией вопросы по регулированию использования дронов для доставки наличности.

Также, компания «Аэрофлот» ранее сообщила, что планирует использовать беспилотники во время осмотра самолетов в ходе ремонтных работ.