Экспертная группа Военно-промышленной комиссии РФ (ВПФ) к концу года сформулирует основные подходы к борьбе с несанкционированным применением беспилотных летательных аппаратов. Потенциальные угрозы связаны с возможностью перевозки дронами запрещенных грузов, использования их в террористических целях.

Как рассказали «Известиям» в НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» (координатор по вопросам борьбы с дронами), в середине июня были согласованы планы работ по этой тематике до конца 2017 года. Эксперты намерены проанализировать все отечественные разработки и технологии противодействия беспилотным авиасистемам, выработать общие подходы и методы борьбы с вызовами и угрозами.

— Наша задача — проанализировать и систематизировать все имеющиеся угрозы, выработать организационные и технические пути противодействия им. Беспилотные летательные аппараты применяются как в военных целях, так и для перевозки запрещенных грузов, в том числе наркотиков. Они также потенциально могут быть использованы в террористических целях. Чтобы противостоять этим угрозам, необходима разработка целого комплекса мер, — заявил «Известиям» директор проектного комплекса «Роботизированные авиационные системы» НИЦ Владимир Кутахов.

По его словам, анализ ситуации поможет правильно расставить акценты при планировании научно-исследовательских работ. Их результаты будут использованы в интересах многих заказчиков.

В состав экспертной группы ВПК России входят представители федеральных органов исполнительной власти, а также госкорпорации «Ростех», концерна КРЭТ, Объединенной авиастроительной корпорации, Фонда перспективных исследований, Московского авиационного института.

Представитель вице-премьера Дмитрия Рогозина, возглавляющего коллегию ВПК, на запрос «Известий» не ответил.

С учетом тенденции роста количества дронов о необходимости противодействия несанкционированному их применению также задумались в рабочей группе «Аэронет» Национальной технологической инициативы. По словам руководителя проекта «Антидрон» Юрия Захарченко, существует угроза применения беспилотников террористами, например, вблизи аэропортов или на массовых мероприятиях.

— России предстоит чемпионат мира по футболу в 2018 году. От запрещенных в стране террористических организаций звучат угрозы применения беспилотников в террористических целях. В России существует набор прорывных технологий, необходимых для эффективного противодействия беспилотникам, однако они пока не объединены в единый комплекс. У нас еще есть шанс опередить иностранцев в борьбе за быстрорастущий рынок таких систем. Остается надеяться, что обойдется без «жареного петуха», — рассказал «Известиям» Юрий Захарченко.

По словам начальника отдела развития беспилотных систем ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Минтранса России Александра Дрозда, год назад специалисты предприятия выполнили научно-исследовательскую работу об обеспечении безопасности объектов транспортной инфраструктуры от неправомерного применения беспилотников.

— У нас есть научный задел по этой проблематике по всем видам беспилотных аппаратов. Изучен опыт применения дронов, диверсий, способов противодействия. Определены основные направления деятельности по обеспечению безопасности применения беспилотных систем. Мы готовы к активному сотрудничеству для создания полноценных систем, — отметил Александр Дрозд.

Впрочем, по словам технического специалиста одного из дилеров беспилотных авиационных систем Владимира Голубева, защита от дронов не будет достаточно эффективна в случае реального преступления. Любительские квадрокоптеры, представленные в магазинах, легко обнаруживаются и выводятся из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Но, по мнению эксперта, сегодня технически несложно создать малошумный дрон с автономностью полета свыше одного часа и возможностью управления вне прямой видимости. Такой беспилотник возможно оснастить радиоэлектронными компонентами, не подверженными внешнему воздействию.