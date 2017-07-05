Русский писатель, киносценарист, общественный деятель и участник Великой Отечественной войны Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге. Трагическая новость пришла в ночь на среду.

Как стало известно, литератор, в течение нескольких последних дней находился в реанимации одной из клиник «северной столицы». Незадолго до кончины он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уже распорядился организовать похороны писателя. Родственники писателя пока не определились с датой траурных мероприятий.

Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе, откуда ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения. Он воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, последняя должность на фронте — командир роты тяжелых танков.

После войны работал в «Ленэнерго» и научно-исследовательском институте. Печататься начал в 1949 году. Он является автором романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Неизвестный человек», а также повестям «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе». Гранин также автор знаменитой «Блокадной книги», которую он написал в соавторстве с Алесем Адамовичем.

В 2012 году Гранин стал лауреатом литературной премии «Большая книга» за роман «Мой лейтенант». Он был также удостоен специального приза «За честь и достоинство». Тогда писатель назвал свой роман «долгом перед однополчанами».

«Я рад, что спустя столько лет после войны мне удалось выполнить этот долг», — говорил он тогда.

Гранин продолжал работать до последних месяцев, активно участвовал в общественной жизни. Он был инициатором создания в Ленинграде в 1987 году общества милосердия, которое возрождало традиции благотворительности.

Гранин — президент Общества друзей Российской национальной библиотеки, председатель правления Международного благотворительного фонда им. Лихачева, член Всемирного клуба петербуржцев.

В возрасте 95 лет он выступил в немецком Бундестаге перед депутатами и канцлером Ангелой Меркель. Его речь была посвящена блокадному Ленинграду и войне.

Чуть больше месяца назад — 3 июня — президент РФ Владимир Путин наградил писателя Государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Награда была вручена Гранину лично.

При этом глава государства особо отметил талант литератора и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.