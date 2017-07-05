Писатель, почетный житель Петербурга Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в медицинских кругах.

По его словам, последние несколько дней литератор находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров.

Незадолго до кончины он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Даниил Гранин начал печататься с 1949 года, он, в частности, автор романов «Искатели», «Зубр», «Иду на грозу», повестей и рассказов.