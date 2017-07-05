Власти Санкт-Петербурга сообщили о смерти писателя Даниила Гранина. Он скончался на 99-м году жизни. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

В Петербурге на 99 году жизни скончался Почетный гражданин Санкт-Петербурга,писатель Даниил Александрович Гранин. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) July 4, 2017

Кибитов отметил, что губернатор Георгий Полтавченко поручил региональному правительству принять участие в подготовке похорон писателя и решить вопросы, связанные с погребением почетного гражданина Петербурга.

Родственники писателя пока не определились с датой похорон и панихиды. Известно, что они пройдут в северной столице, рассказал РИА «Новости» депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский.