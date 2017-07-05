Власти Петербурга подтвердили смерть писателя Даниила Гранина
Власти Санкт-Петербурга сообщили о смерти писателя Даниила Гранина. Он скончался на 99-м году жизни. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.
Кибитов отметил, что губернатор Георгий Полтавченко поручил региональному правительству принять участие в подготовке похорон писателя и решить вопросы, связанные с погребением почетного гражданина Петербурга.
Родственники писателя пока не определились с датой похорон и панихиды. Известно, что они пройдут в северной столице, рассказал РИА «Новости» депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский.