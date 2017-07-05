Председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин рассказал «Известиям», что, несмотря на политические разногласия, Донбасс готов обеспечить Украину углем.

В свою очередь, Украина по-прежнему продолжает покупать донбасский уголь через посредников по завышенной цене, в то время как рядом располагается регион, способный полностью покрыть потребности страны в угле. Подобные действия украинских властей вызывают вопросы у многих даже на Украине. По словам Пушилина, такая политика Киева вредит украинской экономике и своим гражданам.

«По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно», — пояснил «Известиям» Денис Пушилин.

По мнению депутата Верховной рады Евгения Балицкого, подобные действия властей только еще больше отдаляют Донбасс от Киева.

«То, что происходит сегодня, — это способ «отмыть» бюджетные деньги, поскольку, работая напрямую с Донбассом, проще было бы все контролировать», — заявил Балицкий.

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Донбасс предложил Киеву свой уголь