Донбасс готов полностью покрыть потребности Украины в угле. Об этом «Известиям» рассказал председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. По его словам, закупки Киевом топлива из Австралии, ЮАР и США вредят экономике страны. Кроме того, Украина по-прежнему остается главным покупателем донбасского угля, однако из-за транспортной и экономической блокады получает его через посредников по завышенной цене и в гораздо меньшем объеме, чем возможно.

Хотя Киев по-прежнему считает Донбасс частью Украины, официально он отказывается покупать донецкий уголь. В итоге стране приходится искать альтернативных поставщиков, поскольку местные электростанции испытывают острую нехватку топлива. Не останавливает украинские власти в условиях экономического кризиса и то, что заграничный уголь обходится втридорога.

По словам Дениса Пушилина, несмотря на конфликт, политические и другие разногласия, ДНР готова обеспечить Украину углем.

— Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако, учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стан — ЮАР, Австралии, а сейчас и США, — сказал «Известиям» Денис Пушилин.

Председатель Народного совета ДНР заверил, что хотя Донецк в создавшейся ситуации работает над диверсификацией рынков сбыта, однако всё еще заинтересован в поставках на Украину. Более того, даже в условиях экономической и транспортной блокады Украина продолжает частичные закупки угля из Донбасса, однако делает это через посредников и платит завышенную цену.

— По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно, — пояснил «Известиям» Денис Пушилин.

По его словам, подобной политикой Киев вредит украинской экономике и своим гражданам , поскольку не только закупает дорогой уголь в дальних странах, но и за ресурсы из Донбасса платит более высокую цену.

Между тем Киев надеется пополнить угольные запасы дорогим американским топливом. Одним из главных итогов визита Петра Порошенко в США называли договоренность о поставках 2 млн т пенсильванского угля на Украину. США занимают второе место (25,5%) среди экспортеров угля на Украину, уступая вдвое России (52%). В условиях, когда закупать у Москвы не хочется, а из Донбасса официально — нельзя, Киев пытается найти новых поставщиков топлива, будь то ЮАР или Австралия. При этом самый дешевый и логистически простой способ обеспечить страну углем — работать с Донбассом.

Первую партию пенсильванского угля в 120 тыс. т из 2 млн т на Украине ожидают в августе, заявил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский. По словам президента США Дональда Трампа, Петр Порошенко запросил у Вашингтона миллионы тонн угля, поскольку украинские электростанции уже испытывают острую нехватку топлива из-за блокады Донбасса.

По сообщениям СМИ, запасы на складах ТЭС сейчас составляют около 636 тыс. т угля, а до конца года государству необходимо закупить еще 4,2 млн т. На нужды ТЭС большую часть ресурсов планируется получить как раз из США.

По мнению депутата Верховной рады Евгения Балицкого, подобные действия властей идут во вред экономике и только еще больше отдаляют Донбасс от Киева.

— Власть, пришедшая с майдана, продолжает разрушать все экономические связи, которые были созданы еще в советские времена. То, что происходит сегодня, — это способ «отмыть» бюджетные деньги, поскольку, работая напрямую с Донбассом, проще было бы все контролировать. Никакой реинтеграцией региона власти заниматься не собираются, чтобы не получать конкурентное электоральное поле. Разрывая эти связи, они еще больше отталкивают Донбасс от центра, — сказал «Известиям» депутат.