Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина запросила у США поставки «миллионов тонн угля».

«Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Трамп, выступая в министерстве энергетики США. Его слова передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Трамп в ближайшее время может объявить о поставках угля на Украину, однако он обнародовал лишь запрос.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев закупит 2 млн тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.