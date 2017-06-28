Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) планирует начать поставки угля в Турцию и Европу. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко.

«Проблемы сбыта угля есть. Но уже контракты подписаны со многими странами Европы и Турцией, 40 000 т продаем сейчас», — сказал Захарченко.

Проблемы со сбытом угля у ДНР возникли после введенной Киевом транспортной и экономической блокады. При этом сама Украина также пострадала от этих мер. Страна испытывает дефицит угля, необходимого для тепловой электроэнергетики, президент Петр Порошенко ввел режим чрезвычайной ситуации в топливно-энергетической сфере и продлевал его уже трижды.