Террористические и экстремистские организации используют для переговоров несколько десятков иностранных мессенджеров. Наиболее популярны Telegram, Viber, WhatsApp и Skype. С их помощью в ИГИЛ (запрещена в России) были завербованы несколько тысяч россиян. Об этом «Известиям» сообщили источники в силовых структурах.

Группировка ИГИЛ несет существенные потери в Сирии из-за ударов российских ВКС, но при этом в интернете активизируется пропагандистская деятельность международных террористических организаций. Они вербуют в свои ряды не только верующих мусульман, но и представителей иных религиозных конфессий.

— Широко пропагандируется и идеологически обосновывается необходимость выезда на территорию Сирии для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ, — отметил собеседник «Известий» в одной из силовых структур.

По состоянию на апрель 2017 года силовыми структурами России выявлено несколько тысяч российских граждан, отправившихся за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов. Некоторые из них погибли. В Россию вернулись около 300 человек, из которых около 150 уже осуждены, еще 50 арестованы. В отношении остальных идет сбор доказательной базы.

Собеседник в силовых структурах заявил, что в 2016–2017 годах в пунктах пропуска через госграницу России не допущены к выезду 150 российских граждан, планировавших принять участие в боевых действиях на Ближнем Востоке в составе ИГИЛ.

По данным силовых структур, в интернете насчитывается более 10 тыс. сайтов действующих международных террористических организаций. Информация публикуется на 40 языках.

— Интернет предоставляет каждому то, что он хочет. И эта положительная его особенность используется террористами для точечного воздействия на людей, — рассказал собеседник «Известий». — Интернет служит своеобразным ситом, которое позволяет отбирать людей, наиболее склонных к информационной обработке. Всё начинается с дружеского, легкого общения, затем следует обсуждение основ традиционного ислама. Специально подготовленные «идеологические работники» постепенно присматриваются к тем, кто склонен к радикализации, вбрасывая в разговор те или иные лозунги или идеи и следя за реакцией «подопытного кролика».

Когда подходящая кандидатура выявлена, общение переходит в закрытые группы мессенджеров.

— Стойкое шифрование позволяет членам закрытых групп общаться практически в режиме абсолютной конфиденциальности, — объяснил источник «Известиям».

По данным силовиков, самые популярные мессенджеры среди террористов — Telegram, Viber, WhatsApp и Skype.

Так, уроженец Северной Осетии Рашид Евлоев, по информации спецслужб, был завербован в ИГИЛ через Skype. В Сирии он в учебном центре террористов обучался навыкам взрывного дела. Силовики считают, что Евлоев планировал вернуться в Россию для совершения терактов, но был задержан в Германии по запросу РФ.

Гражданин Таджикистана Шокирджон Икрамов в 2014 году в Московской области посредством мессенджера Viber договорился о сотрудничестве с ИГИЛ, продолжил собеседник «Известий». Он должен был купить в России военное снаряжение и отправить в Турцию, но в 2016 году был задержан.

Студентка МГУ Варвара Караулова приняла решение поехать в Сирию после переписки с активистом ИГИЛ в WhatsApp. Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года был скоординирован эмиссаром ИГИЛ с территории Сирии посредством WhatsApp и Telegram. А управление деятельностью всех диверсионно-террористических групп, планировавших совершить теракты в России, эмиссары ИГИЛ осуществляли с территории Ирака, Сирии и Турции через Telegram и интернет-рацию Zello.

Служба безопасности ИГИЛ распространила среди своих сторонников рекомендации по использованию закрытых способов связи через интернет-мессенджеры, отметил собеседник «Известий». В таких системах только сам ее производитель может расшифровать содержание разговора.

Основатель коммуникационной платформы OMMG Сергей Кравцов отметил, что государство слишком поздно занялось регулированием мессенджеров. Многие из них были созданы так, что выдать информацию о переписке или звонке невозможно технически.

— Мессенджеры стали основным видом коммуникации, замещая SMS и телефонные звонки. Благодаря своей бесплатности и приватности этот вид коммуникации будет развиваться, — считает Сергей Кравцов. — Но только компании, которые сотрудничают с государством и стараются выполнять его требования, смогут работать. Остальные будут заблокированы.