Ограничение свободы общения в интернет-мессенджерах является необходимой мерой в целях борьбы с терроризмом. Об этом заявил Убер Файяр, муниципальный депутат и президент отделения французской партии «Национальный центр независимых и крестьян» департамента Буд-дю-Рон.

Файяр подчеркнул, что полностью разделяет шаги российских властей в направлении ограничения анонимности в мессенджерах в целях обеспечения безопасности страны, и добавил, что во Франции также вводятся ограничения на этот счет, поскольку она в последние годы также серьезно пострадала от терроризма. Политик заявил, что новые законы во Франции обяжут операторов передавать ключи шифрования соответствующим государственным органам, а также существенно ограничат анонимность коммуникаций. Данную меру поддерживают все политические силы страны, кроме радикальных экологов и ультралевых, сообщает «Ридус».

По словам Файяра, даже Google и Facebook не смогут навязать государству свою позицию. Относительно Telegram он заявил, что он не пользуется популярностью во Франции, однако убежден, что в скором времени власти обратят на него внимание, поскольку он распространен «на Ближнем Востоке, с помощью анонимных каналов пропагандируются идеи исламского терроризма».

Ранее группа депутатов из Франции прибыла в Москву из Прованса для участия в круглом столе по проблемам прав человека.