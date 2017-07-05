Ростуризм констатировал нехватку гостиниц в России для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. В докладе ведомства указано, что дефицит мест для ночлега зафиксирован в шести регионах из 11, принимающих матчи. При этом в регионах «Известиям» заявили, что активно ведут строительство и найдут, где разместить болельщиков. Отельеры же полагают, что часть туристов смогут принять хостелы и частный сектор.

О нехватке гостиниц для гостей ЧМ-2018 сказано в итоговом докладе об итогах деятельности Ростуризма в 2016 году, с которым ознакомились «Известия».

«Пять субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область), задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018, располагают необходимой инфраструктурой средств размещения. Остальные шесть субъектов РФ (Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область) испытывают дефицит коллективных средств размещения», — указано в документе.

Ростуризм — ответственный исполнитель подпрограммы II «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения» программы подготовки к проведению ЧМ-2018, уточнено в докладе. Там же сказано, что с ведомством согласованы региональные программы по подготовке и проведению первенства тех субъектов, где гостиниц не хватает. В рамках подготовки к чемпионату построены и функционируют девять гостиниц, а еще 18 — на различных этапах строительства, сказано в докладе.

В Ростуризме не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В оргкомитете FIFA воздержались от комментариев. Представитель курирующего подготовку к ЧМ вице-премьера Виталия Мутко во вторник не ответил на звонки «Известий».

В правительствах регионов не согласны с оценкой Ростуризма о дефиците гостиниц. Так, в пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что на территории региона «функционируют порядка 200 коллективных средств размещения».

— При проведении матча группового этапа гостиничная инфраструктура для размещения участников чемпионата (без учета болельщиков) составляет 2139 номеров, с учетом болельщиков — 6139 номеров. Количество номеров в действующих гостиницах региона полностью закрывают требования FIFA к данной инфраструктуре, — сказали «Известиям» в пресс-службе областного правительства.

Там добавили, что в Калининграде и области строится четыре гостиничных комплекса, «которые будут реализованы к турниру».

В департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области «Известиям» сообщили, что в регионе «действует более 300 средств размещения, в городе Самаре расположено более половины из них — порядка 160 отелей». Номерной фонд региона, по данным пресс-службы, составляет порядка 18 тыс. номеров.

— Дефицита средств размещений в Самарской области нет, — подчеркнул представитель департамента, добавив, что в городе круглосуточно идет строительство первой пятизвездочной гостиницы Lotte, которая должна быть введена в строй уже в конце 2017 года.

В комитете по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Волгоградской области сообщили, что в регионе «подготовлено и классифицировано 190 гостиниц», а номерной фонд превышает 24 тыс. мест. Там пояснили, что это «позволяет выполнить требования FIFA и оргкомитета «Россия-2018».

В правительствах Республики Мордовия, Нижегородской и Ростовской областей не ответили на запрос «Известий».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов не видит проблемы в дефиците гостиниц.

— Если болельщик приобретает билет, допустим, на матчи в трех городах — маловероятно, что он будет останавливаться в каждом. Проще оставаться в одном городе — например, в Москве, где гостиниц много. Есть вариант поселиться в соседних городах. Например, от Саранска 120 км до Пензы и 180 км до Ульяновска — можно разместиться там. Чемпионат из-за этого не отменят, а болельщики, как говорится, свое возьмут, — полагает Вадим Прасов.

Он добавил, что часть гостей ЧМ-2018 могут разместиться в хостелах и частных съемных квартирах и комнатах, не учитываемых в официальной статистике.

В начале прошлого года правительство РФ установило предельные гостиничные цены на период проведения ЧМ-2018. Самые высокие цены будут в Москве — сутки проживания в одном из отелей столицы обойдутся в 650 тыс. рублей. Самый дешевый номер в столице — двухместный в гостинице без звезд — будет стоить 3480 рублей. В Мордовии самые дорогие номера в отелях будут стоить 264 тыс. рублей в сутки. В Татарстане на эту же категорию апартаментов установлена предельная стоимость 85 тыс. рублей. В Волгоградской области самый дорогой номер в гостинице будет стоить 45 тыс. рублей в сутки.