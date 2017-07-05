Минэкономразвития оценивает потери ВВП от сокращения трудоспособного населения на 1 млн человек ежегодно в 0,4-0,5 п.п. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Для того чтобы к 2020 году темпы роста экономики превысили 3% (именно такую задачу поставил перед правительством РФ президент Владимир Путин), необходимо повысить производительность труда, убеждены в ведомстве. Эксперты в свою очередь уверены, что этого недостаточно. По их мнению, России необходим приток иностранной рабочей силы — иначе демографический удар нивелировать не удастся.

Численность трудоспособного населения России в ближайшие годы будет сокращаться на 1 млн человек в год, указано в «Основных направлениях деятельности правительства до 2018 года». В документе подчеркивается, что сложившаяся демографическая ситуация ограничивает темпы экономического роста и увеличивает нагрузку на пенсионную систему.

По просьбе «Известий» в Минэкономразвития подсчитали, что к 2020 году численность населения России трудоспособного возраста может снизиться до 80,6 млн человек с 83,7 млн человек в 2016 году.

— В этих условиях потери в темпах прироста ВВП могли бы составить в среднем 0,4–0,5 процентного пункта в год, — сообщили в ведомстве.

Превысить к 2020 году среднемировые темпы роста экономики (3%) станет возможным в случае повышения производительности труда, считают в Минэкономразвития. Для этого ведомство готовит паспорт приоритетного проекта по поддержке занятости. Проект будет рассчитан до 2025 года, его утверждение запланировано на 1 сентября. Ранее «Известия» сообщали, что в документ могут быть включены такие меры по поддержке занятости, как новые налоговые льготы для работодателей, создание специальных институтов развития в регионах и отказ от бумажных трудовых книжек.

Опрошенные «Известиями» эксперты утверждают, что повышения одной только производительности труда для ускорения темпов экономического роста недостаточно. В нынешних демографических условиях России по-прежнему необходим приток мигрантов.

— Сокращение трудоспособного населения происходит не только в России, но и в Европе, США, Японии. Там эта потеря компенсируется за счет привлечения иностранной рабочей силы. Только благодаря ей удается сохранить ВВП на должном уровне. Мы по количеству мигрантов очень отстаем от остальных стран, — заявил «Известиям» главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

При этом он отметил, что сегодня в России наблюдается рост производительности труда, хоть и небольшой.

— Это немного нивелирует спад демографии, — сказал Владимир Тихомиров.

Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов полагает, что экономический рост можно ускорить и с помощью более активного использования труда инвалидов и домохозяек.

— Можно повышать производительность труда и экономический рост за счет притока мигрантов, но также можно более активно использовать труд инвалидов, создавать для них специальные рабочие места. Можно как-то привлекать к работе и домохозяек, — уверен Валерий Миронов.

По оценке Минэкономразвития, в России четыре причины низкой производительности: неразвитость механизмов проектного финансирования, низкий уровень управленческих и технологических компетенций на предприятиях, административные барьеры и высокие социальные риски массовых сокращений. В этом году в базовом варианте макропрогноза Минэкономразвития ожидает рост экономики на уровне 2%, а в 2018–2020 годах — на уровне 1,5%. В послании Федеральному собранию в конце декабря 2016 года Владимир Путин поручал правительству обеспечить рост экономики на рубеже 2019–2020 годов на уровне 3%.