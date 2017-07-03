Увеличение потребления вина приведет к снижению употребления крепких спиртных напитков, что может положительно отразиться на демографической ситуации в стране и улучшить здоровье нации, считает глава министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водку, самогон и так далее. Это всё забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина) изменит ситуацию демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», — подчеркнул глава Минсельхоза во время интервью телеканалу НТВ.

По словам Ткачева, россияне всё чаще стали делать выбор «в пользу вина, качества, люди начали разбираться, интересоваться». Однако министр добавил, что употреблять спиртные напитки стоит в умеренном количестве. «Вино предполагает меру, а большинство в нашей стране даже толком и не разбирается в этом», — подчеркнул министр.

По его мнению, российское производство вина и винограда растет. «У нас уже очень качественные вина появились, они дешевле гораздо, чем итальянские, французские. Мы закладки по винограду увеличиваем с каждым годом на 50%, есть господдержка, есть востребованность этого продукта», — сообщил глава Минсельхоза.