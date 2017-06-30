МВД РФ отметило положительное влияние иммиграции в Россию на демографию и социально-экономическое развитие страны. Об этом говорится в проекте новой концепции миграционной политики на 2018–2020 годы, передает «РИА Новости».

Разработчики документа отмечают, что в 2007–2011 годах миграционным приростом была полностью замещена естественная убыль населения России.

В 2011–2015 годах миграция многократно превысила естественную убыль и обеспечила устойчивое увеличение численности населения страны.

«В 2010 году количество внешних трудовых мигрантов составляло 1,6 млн человек и к 2016 году выросло до 1,8 млн, при этом численность рабочей силы в РФ за это время увеличилась на 1,5%, а уровень безработицы сократился с 7,3% в 2010 году до 5,5% в 2016 году», — уточняется в документе.