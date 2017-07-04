За соблюдением режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии будет следить единый центр по мониторингу трех стран — России, Турции и Ирана, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Один мониторинговый центр будет, российско-турецко-иранский», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что центр будет располагаться на территории Сирии и Турции.

Четыре зоны деэскалации в Сирии, которые предполагают прекращение любых столкновений между правительственными войсками и вооруженными группировками, действуют на территории страны, согласно достигнутым ранее договоренностям в Астане, с мая текущего года.