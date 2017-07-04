Реализация проекта «Оздоровление Волги», разработанного Минприроды по поручению президента Владимира Путина, позволит очистить главную реку страны в девять раз. Это позволит улучшить качество жизни 60 млн россиян, для которых Волга является источником питьевого водоснабжения. Паспорт проекта представил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Как рассказал «Известиям» один из участников заседания президиума, в своем выступлении Сергей Донской отметил, что ситуация в Волжском бассейне на сегодняшний день остается стабильно тяжелой. Цель проекта: добиться сокращения сброса в Волгу загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, обеспечить сохранение биоразнообразия и сберечь уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги.

Эксперты называют проблему очищения Волги суперактуальной.

«В бассейне Волги живет треть населения страны. Основная причина загрязнения воды — коммунальное хозяйство. А нехватка очистных здесь катастрофическая. Другое дело, что выделенных средств недостаточно, но будем надеяться, что это только первый этап», — рассказал сопредседатель общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» Асхат Каюмов.

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