К 2020 году река Волга станет чище в девять раз. Способствовать этому будет реализация проекта «Оздоровление Волги», разработанного Минприроды по поручению президента Владимира Путина. Принципиальное решение о старте проекта, который позволит улучшить качество жизни 60 млн россиян, было принято на заседании президиума правительства 28 июня.

Паспорт приоритетного проекта «Оздоровление Волги», направленного на сохранение крупнейшей реки в Европе, был представлен министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Цель проекта — добиться сокращения сброса в Волгу загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, обеспечить сохранение биоразнообразия и сберечь уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги.

Как рассказал «Известиям» один из участников заседания президиума, в своем выступлении Сергей Донской отметил, что, несмотря на некоторое улучшение экологического состояния водных объектов в России в целом, ситуация в Волжском бассейне, на территории которого сосредоточено 45% промышленных предприятий и 50% сельскохозяйственного потенциала страны, на сегодняшний день остается «стабильно тяжелой».

— Волга в первую очередь — это источник питьевого водоснабжения для 60 млн человек. Нагрузка на ее ресурсы в восемь раз выше, чем в среднем по России, — сообщил министр. — Ежегодно в водные объекты Волжского бассейна сбрасывается более 6 куб. км сточных вод, из которых 90% (5,5 куб. км) — без очистки или недостаточно очищенные. 60% из них приходится на долю организаций системы ЖКХ.

В докладе министра были определены ключевые задачи проекта: ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде; обеспечение рационального использования водных ресурсов и устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Волги; снижение поступления загрязненных сточных вод.

По словам Сергея Донского, важнейшая задача проекта — снижение антропогенного воздействия и сокращение объемов загрязненных сточных вод. Этой проблемой будет заниматься не только федеральное ведомство, но и 15 субъектов Поволжья — ими будут подготовлены аналогичные региональные проекты.

Согласно проекту к 2020 году на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будут установлены автоматизированные системы по контролю за сточными водами. Еще одно направление — строительство или реконструкция самих объектов очистки сточных вод. За три года благодаря федеральной целевой программе (ФЦП) в отрасль уже привлечено более 100 млрд рублей, и этот показатель, по словам главы Минприроды, будет расти и дальше.

Рейтинг опасности

Как рассказал «Известиям» директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды Дмитрий Кириллов, на первом этапе выделено 69 таких объектов, ведется работа по формированию перечня первоочередных к реализации, так называемый «рейтинг опасности». Всего на сегодняшний день определено 200 крупнейших загрязнителей рек Волжского бассейна, формирующих порядка 90% загрязненных стоков.

— Необходимо свести на нет шламохранилища, отходы нефтеперерабатывающих производств, — уточнил Дмитрий Кириллов. — Сюда же относится и подъем судов, которые представляют опасность для экологии. На первом этапе необходимо убрать хотя бы те, которые затонули с большим запасом топлива.

Что касается сохранения биоразнообразия — предполагается строительство новых рыборазводных заводов, сохранение нерестилищ на Нижней Волге, расчистка мелких рек, впадающих в Волгу, а также восстановление болот и экосистем.

Кроме того, в ходе реализации проекта будет создан специальный фонд, наделенный функциями центра компетенций и финансового института. Его средства направят на субсидирование процентных ставок по займам, грантовую поддержку разработки проектной документации, софинансирование на льготных условиях инвестиционных проектов и поддержку разработки технологий. Предлагается предусмотреть выделение на его деятельность дополнительных средств федерального бюджета на 2018 год в объеме 5 млрд рублей и далее ежегодно по 10 млрд на весь период реализации проекта, который уже запланирован до 2025 года (75 млрд рублей).

Как рассказал «Известиям» завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов, проект очищения Волги очень важен и направлен на улучшение экологического состояния реки.

— Сбросы сточных вод на Волге идут без должной очистки, и эту ситуацию необходимо переломить, что возможно только при господдержке, — считает ученый-эколог. — Это не первая попытка, но судьба предыдущих проектов печальна — из-за нехватки и сокращения финансирования. Для решения проблемы нужны экономические механизмы. Кроме того, в стране не хватает экологического образования, зато достаточно экологического нигилизма — когда сами же местные жители не думают о последствиях сделанного. И это не только сбросы грязной воды, но и мусор вдоль берегов, даже брошенный в воду окурок. Думаю, все эти проблемы балансов, штрафов или преференций и должна решить новая программа.

Сопредседатель общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» Асхат Каюмов назвал проблему очищения Волги суперактуальной.

— В бассейне Волги живет треть населения страны, — пояснил он «Известиям». — Основная причина загрязнения воды — коммунальное хозяйство. А программа начнет действовать именно с реконструкции ЖКХ и его очистных сооружений. Сами муниципальные хозяйства без поддержки государства это просто бы не потянули. А нехватка очистных здесь — катастрофическая. Другое дело, что выделенных средств недостаточно, но будем надеяться, что это только первый этап.

Бюджет приоритетного проекта составит 262 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета — 119,5 млрд рублей, средства бюджетов субъектов — 44,5 млрд рублей, внебюджетные источники — 98 млрд рублей.