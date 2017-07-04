Во Владивостоке в 2018 году планируется открытие собственного морского салона, который будет ориентирован на гражданское судостроение.

Как сообщили «Известиям» в администрации Приморского края, в настоящее время начался процесс подготовки к организации предстоящего мероприятия: проводятся консультации с экспертами, обсуждаются вопросы определения даты проведения и поиск площадки.

Предлагается связать морской салон с Днем Военно-Морского Флота России, чтобы привлечь к выставочной экспозиции корабли Тихоокеанского флота, принимающие участие в военно-морском параде.

По мнению экспертов, проведение морского салона во Владивостоке поможет наладить и укрепить торговые связи с Азией в области продукции российских судостроителей. Потенциальным покупателям из Азии будет гораздо удобнее добираться до Владивостока, чем до Санкт-Петербурга, где в настоящее время проводится Международный военно-морской салон.

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«Морской салон разделят».