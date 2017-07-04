С 2018 года во Владивостоке будет проводиться собственный морской салон, более ориентированный на гражданскую продукцию, чем проходящий в Петербурге Международный военно-морской салон (МВМС). Как заявили «Известиям» в пресс-службе администрации Приморского края, уже создана специальная межведомственная комиссия, прорабатывается вопрос об определении выставочных площадей, а также вопросы, связанные с определением и подготовкой необходимой инфраструктуры для проведения салона, на мероприятия которого приходят десятки тысяч человек.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, в настоящее время идут консультации с экспертами отрасли, представителями заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти на уровне рабочих групп по организации в 2018 году Дальневосточного морского салона, ориентированного на тематику гражданского судостроения, и проведению его в дальнейшем по четным годам, не совпадающим с проведением МВМС в Санкт-Петербурге.

Военная составляющая у владивостокского салона тоже будет. Администрация Приморского края предложила проводить его параллельно с празднованием Дня Военно-Морского Флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля. Это позволит привлечь к выставочной экспозиции корабли Тихоокеанского флота, принимающие участие в военно-морском параде.

Также предлагается назвать мероприятие «Международный военно-морской салон Дальнего Востока», чтобы включить в повестку работы вопросы строительства кораблей и морских судов, морской и военной техники ВМФ, деятельности портов Дальнего Востока, судоходства в Тихом океане и освоение шельфа арктических морей.

В ближайшие месяцы должен быть решен вопрос с площадкой. Сейчас рассматриваются три варианта: Морской вокзал, набережная Цесаревича, Корабельная Набережная. В администрации Приморского края подчеркнули, что точные параметры пока не определены.

— Мы только запускаем процесс подготовки. Осенью пройдет оргсовещание, — заявили «Известиям» в пресс-службе Приморского края.

По мнению экспертов, появление морского салона во Владивостоке будет способствовать продвижению на азиатские рынки продукции российских судостроителей.

— Покупателям из Азии гораздо проще добраться до Владивостока, чем до Санкт-Петербурга, то есть это гораздо лучше с точки зрения доступности для потенциальных потребителей, — считает экономист, профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. — Это хорошо с точки зрения продвижения в мире самого Дальнего Востока как важного российского региона.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов пояснил «Известиям», что Азиатско-Тихоокеанский регион и Южная Азия сейчас являются основными покупателями российских морских вооружений.

В свою очередь Алексей Скопин отметил, сочетание на одной площадке военной и гражданской продукции может способствовать продвижению на внешние рынки именно мирных изделий российского ОПК.

— Могут быть выделены дополнительные федеральные средства для развития инфраструктуры, а в местный бюджет поступят доходы от самого проведения салона, на который приедут делегации со всей России и из-за рубежа, — добавил эксперт.

Международный военно-морской салон в Петербурге проводится с 2003 года. В мероприятиях форума участвуют сотни фирм и десятки иностранных делегаций. В 2015 году площадь экспозиции достигла 17 тыс. квадратных метров, а число посетителей перевалило за 40 тыс. человек.

На Дальнем Востоке расположено несколько крупных российских судостроительных и судоремонтных предприятий как военных, так и гражданских. В регионе планируется создание судостроительного кластера. В частности, в Приморском крае запущена первая очередь крупнейшей в России гражданской судоверфи «Звезда», которая способна строить суда любой сложности и размеров.