Российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Артист был внесен в черный список за то, что якобы осуществил «сознательное нарушение государственной границы Украины» при въезде в Крым.

Ранее в список попали певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на «Евровидении», актеры Михаил Боярский и Дмитрий Харатьян, исполнители Александр Маршал, Валерий Леонтьев, Стас Костюшкин, Вячеслав Малежик, Михаил Шуфутинский, а также всемирно известный российский путешественник Федор Конюхов.