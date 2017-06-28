Актеры Майков и Прокофьева попали в базу «Миротворца»
Российские актеры Павел Майков и Ольга Прокофьева попали в базу украинского портала «Миротворец» из-за якобы незаконного пересечения ими границы Украины.
Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Как отмечается на сайте, Майков и Прокофьева попали в базу данных из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины» и «незаконной гастрольной деятельности» в Крыму.
Ранее в черный список «Миротворца» попали саксофонист Сергей Летов и рок-группа «Крематорий», музыкант, лидер группы «Чиж и Ко» Сергей Чиграков, певица Алена Свиридова и ряд других российских деятелей культуры.