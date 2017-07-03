Главный приз международного кинофестиваля в Мюнхене получил фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева.

В основной конкурсной программе германского фестиваля также были представлены фильмы «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса, «Роковое искушение» Софии Копполы и др.

Ранее за ленту «Нелюбовь» Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля.

Пятая полнометражная картина Звягинцева рассказывает историю московской супружеской пары в период тяжелого развода.

Супруги собираются начать новую жизнь друг без друга, но в разгар очередной ссоры их 12-летний сын Алеша решает сбежать из дома.