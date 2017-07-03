В «Лужниках» прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок между российским боксером Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко. По итогам двенадцатираундового поединка Поветкин победил единогласным решением судей: 120-109, 120-108, 120-108. Победа над Руденко принесла Русскому Витязю титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. Еще до начала боя было много разговоров о политической подоплеке поединка. Для украинских болельщиков сделали отдельный сектор, усилив в нем меры безопасности. Однако всё прошло очень дружелюбно: многие болельщики Руденко сидели вперемешку с фанатами российского тяжеловеса, не вызывая никаких провокационных или спорных ситуаций. Во время исполнения украинского гимна весь зал встал и молча слушал его — никто не свистел, не проявлял неуважения. Приятно осознавать, что бокс в нашей стране находится вне политики. В этот вечер в ГЦКЗ «Россия» не было русских или украинцев — была прекрасная аудитория любителей спорта. Боксеры старались отблагодарить публику как могли, но разница в классе была слишком ощутима. Поветкин доминировал на протяжении всего поединка, ни на секунду не дав усомниться в своем преимуществе. Бывший чемпион мира Григорий Дрозд уверен, что Поветкин мог бы одержать победу нокаутом. — Это был не самый лучший поединок в исполнении Поветкина, но он добился своей главной цели — одержал победу после вынужденного простоя, — сказал «Известиям» Григорий Дрозд. — В самом начале боя показалось, что Руденко не сможет сдержать напор Поветкина. Тренеры украинца хорошо подготовили своего боксера к бою, очень внимательно изучили сильные стороны Поветкина. Однако у Саши хватило мастерства, чтобы реализовать запасной план. После 4-го раунда он был гораздо сильнее, наносил много точных ударов и вполне мог закончить этот бой досрочно. Надеюсь, этот бой психологически поможет Поветкину разгрузиться от того давления, которое на него оказывалось. Генеральный директор компании «Мир бокса» Андрей Рябинский остался доволен итогом боксерского вечера. — Сегодня прошел отличный турнир, — сказал «Известиям» Андрей Рябинский. — Хочу отдельно поблагодарить болельщиков, которые прекрасно вели себя по отношению к спортсменам. Что касается бойцов, то, безусловно, они порадовали. Эдуард Трояновский оправился от неожиданного поражения в предыдущем поединке, провел отличный бой, нокаутировав своего соперника. Поветкину удалось одержать уверенную победу, весь бой прошел под его диктовку. Впереди у него еще много интересных поединков.

Напомним, этот бой для 37-летнего российского тяжеловеса стал первым после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. В мае 2016 года не состоялся поединок Александра Поветкина за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером. Взятые у него пробы показали наличие мельдония, а в декабре 2016-го был отменен бой за звание «временного» чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном из-за положительной допинг-пробы на остарин. После серии допинг-скандалов промоутерам российского боксера удалось исправить ситуацию, и уже две организации — WBA и WBO — вернули Поветкина в рейтинги и санкционировали его поединок с Руденко.

После победы в этом бою в послужном списке Поветкина — 32 победы и одно поражение.

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