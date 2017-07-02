Российский боксер Александр Поветкин готов сразится с чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, новозеландцем Джозефом Паркером. Об этом заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Александр готов к бою с Паркером, для боя с британцем Энтони Джошуа (чемпионом WBA — Всемирной боксерской ассоциации — в супертяжелом весе) еще необходимы поединки», — приводит его слова ТАСС.

Рябинский добавил, что Поветкин сейчас находится в хорошей форме.

«У него еще есть запас», — отметил он.

Россиянин завоевал интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA в субботу в 12-раундовом поединке с представителем Украины Андреем Руденко. Всего в активе Поветкина 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.

Джозеф Паркер одержал имеет 19 побед (все — нокаутом).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram