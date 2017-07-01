Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности США предупредили американские энергетические компании об угрозе хакерских атак. Об этом сообщает агентство Рейтер.

В совместном докладе федеральных ведомств говорится, что «исторически хакеры стратегически нацелены на энергетический сектор, их цели различны: от кибершпионажа до возможности нарушить работу энергетических сетей в случае конфликта».

Авторы доклада отмечают, что с мая хакеры активно используют фишинговые письма для сбора информации, с помощью которой они могут получить доступ к сетям интересующих их компаний, пишет «РИА Новости».

Напомним, 27 июня вируса-вымогатель Petya атаковал IT-системы в нескольких странах мира. На Украине пострадали правительственные учреждения, объекты инфраструктуры и коммерческие компании. В России объектами кибератаки оказались компьютерные сети «Башнефти», «Роснефти», группы Evraz и ряда коммерческих банков.

Вирус блокирует компьютеры и за разблокировку требует в $300 в биткоинах.