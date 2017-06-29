Национальная полиция Украины возбудила 63 уголовных дела в связи с кибератакой вируса-вымогателя Petya, еще 115 находятся в рассмотрении. Об этом сообщили в пресс-службе украинской полиции.

«За последние двое суток в полицию обратились 1508 юридических и физических лиц с сообщениями о блокировании работы компьютерной техники вирусом. На сегодняшний день по 63 фактам возбуждены уголовные дела. В отношении еще 115 решается вопрос об их правовой квалификации», — сказано в сообщении.

Как сообщает агентство ТАСС, на данный момент Ощадбанк и Укргазбанк, «Новая почта» и ряд СМИ Украины продолжают работу в особом режиме, мониторинг уровня радиации на территории ЧАЭС осуществляется вручную.

Во вторник глобальная атака вируса-вымогателя Petya поразила IT-системы многих мировых компаний. Программа блокирует запуск операционной системы на зараженном компьютере и данные на жестком диске, после чего требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную $300. Основными объектами вредоносной программы стали нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании, среди которых российские «Роснефть» и «Башнефть», а также украинские Ощадбанк, Mars, «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго». Наибольший ущерб был нанесен Украине. На втором месте среди пострадавших стран — Италия, на третьем — Израиль.