В России вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе, теперь российские банки обязаны выдавать бюджетникам карты «Мир».

С субботы карту национальной платежной системы начнут получать новые клиенты, которые откроют счета в банках для получения средств из российского бюджета. В течение года новую карту должны будут получить остальные бюджетники. Для пенсионеров срок получения карты назначен до 1 июля 2020 года.

Также, согласно закону, банки должны до 1 июля 2017 года обеспечить прием карт «Мир» в банкоматах.