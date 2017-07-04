В случае перехода фирмы — производителя отечественного программного обеспечения (ПО) в иностранную собственность разработанные ею программы должны быть исключены из реестра российского софта. Для этого компания обязана будет предупредить Минкомсвязь о «смене гражданства». Проект соответствующих изменений в действующие правила подготовлен Минкомсвязью.

Ведомство предлагает внести изменения в постановление правительства от 16 ноября 2015 года «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Этим постановлением установлены правила включения софта в реестр отечественного ПО, который ведет Минкомсвязь.

Уточнены критерии, которым должно соответствовать закупаемое госорганами ПО. Так, на всей территории России должны отсутствовать ограничения, препятствующие свободному распространению программы. В том числе — установленные иностранным государством. Также в реестр не попадет ПО, которое принудительно обновляется или управляется из-за рубежа.

Если права на программу перешли к иностранному лицу, обладающему более чем 50% акций компании-производителя, софт надо будет исключить из реестра российского ПО. Минкомсвязь будет обязано как минимум раз в год проверять программы из реестра на соответствие всем требованиям.

В самом реестре теперь нужно будет указать адрес веб-страницы, где указана цена программы или условия, при которых ПО можно использовать бесплатно.

Согласно пояснительной записке Минкомсвязи, одна из целей поправок — «недопущение перехода прав на программное обеспечение, сведения о котором внесены в реестр, под контроль нероссийских организаций и физических лиц».

Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Евгения Василенко отметила, что документ Минкомсвязи учитывает многие пожелания ассоциации. При этом, по ее словам, есть ряд «спорных» моментов, с которыми представители АРПП не согласны.

— Мы уже готовим предложения по изменениям, они будут направлены в Минкомсвязь на следующей неделе, — рассказала Евгения Василенко. — Цена формируется из учета потребностей конкретного заказчика, его инфраструктуры, предусмотрены скидки на крупные поставки. Таким образом, у большинства компаний нет единого прайс-листа, который они могли бы опубликовать, — прокомментировала Евгения Василенко предлагаемые изменения.

Она также добавила, что необходимо проработать пункт по принудительным обновлениям и управлению из-за рубежа.

— Российский программный продукт должен быть подконтролен России, принудительных обновлений из других стран быть не должно, особенно неконтролируемых, в автоматическом режиме, — пояснила Евгения Василенко. — Но в документе не указано, как именно это будет проверяться, кто будет это проверять, думаю, необходимо это уточнить.

Президент НП «Руссофт» (объединение разработчиков ПО) Валентин Макаров заявил, что под «свободным распространением» стоит понимать не только географию, но и простоту доступа.

— Это означает не только, например, доступность ПО в Крыму и Севастополе, но и вообще «свободный доступ». Должна быть возможность прямо на сайте производителя купить и скачать программу, — отметил Валентин Макаров.

Евгения Василенко вспомнила всего о пяти случаях за всё время существования реестра, когда ПО было из него исключено. Тогда по заявлению третьей стороны проходила повторная проверка софта на соответствие критериям. По ее словам, ежегодные проверки Минкомсвязью компаний на соответствие продуктов информации из реестра избыточны и означают для компаний большие нагрузки.

— Мы, скорее всего, предложим ведомству поменять формулировку, — поделилась Евгения Василенко. — Если компания добросовестна, не следует принуждать ее каждый год проходить проверку. Кроме того, правообладатель обязан уведомить Минкомсвязь, если продукт перестал соответствовать критериям.

В Минкомсвязи от комментариев воздержались.