Все государственные сайты России получат единый дизайн. До апреля 2018 года на общий стиль перейдут первые 10 ресурсов. Затем изменят вид интернет-представительства других ведомств, а также региональные и муниципальные сайты.

Над единым дизайном ведут работу Минкомсвязи и Институт развития интернета (ИРИ).

— Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти, — рассказал «Известиям» Александр Павлович, замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи.

Он сообщил, что в стране насчитывается больше 5000 таких интернет-ресурсов. В подавляющем большинстве они не связаны друг с другом, выполнены в разном дизайне, по-разному решают схожие задачи, при этом дублируя функциональность.

— По сути они или не развиваются, или развиваются, исходя из возможностей отдельных ведомств и личных вкусов чиновников, что только увеличивает энтропию и затраты без очевидной отдачи для граждан и бизнеса, — добавил Александр Павлович.

Минкомсвязи вышло с инициативой создания и последовательного введения единых стандартов госсайтов, сообщил чиновник.

— Идея в том, чтобы привести все сайты к единому стилю и дизайну, — объяснил директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин. — Все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику.

По его словам, сейчас дописываются требования к оформлению сайтов. Дизайнеры и верстальщики подготовили несколько наборов готовых шаблонов, еще несколько — в разработке. Затем будет написана инструкция по работе с шаблонами, их можно будет использовать с любой системой управления контентом.

На первом этапе внедрить новый дизайн предстоит на 10 сайтах. В их числе портал правительства России и сайты пяти министерств (Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минэнерго). Кроме того в списке — портал госуслуг, сайт голосований «Российская общественная инициатива», портал открытых данных и сайт для общественного обсуждения проектов нормативных актов.

Судя по документам Минкомсвязи, ведомство стремится повлиять на позицию России в рейтинге развития электронного правительства ООН. В 2016 году Россия заняла в нем 35-е место из 193, двумя годами ранее — находилась на 27-м.

В пресс-службах Минздрава и Минтруда заявили, что редизайн ведомственных сайтов осуществляется в соответствии с рекомендациями Минкомсвязи России. До конца нынешнего года планируется привести порталы в соответствие с большей частью рекомендаций. В Минфине порекомендовали обратиться за комментариями в Минкомсвязи.

Арсений Щельцин рассказал, что следующим этапом станет переход сайтов всех органов госвласти на новый дизайн. По стилю он похож на нынешний сайт президента России (kremlin.ru) и на сайт Минкомсвязи (minsvyaz.ru). В ИРИ создали отдельный интернет-ресурс про новый дизайн — gov.design.

Директор компании «СайтСофт» (занимается разработкой сайтов) Антон Довбня считает, что создание единого стиля оформления для госорганов — правильная инициатива.

— Сейчас законы регламентируют только содержимое и некоторые технические моменты работы сайтов госорганов. Их дизайн и оформление никак не регламентированы и не стандартизованы. Поэтому все госорганы оформляют сайты, исходя из собственных представлений, — объяснил Антон Довбня. — Стандарты и гайдлайны здесь, конечно, нужны — примером может служить Apple. Не соответствуешь стандартам — не попадешь в AppStore. При этом стандарты должны быть разработаны профессионалами отрасли, а не чиновниками.

Антон Довбня отметил, что единый подход к оформлению — цвета, гербы, шрифты — не означает, что все сайты должны быть одинаковыми.

— Соответствие приложений гайдлайнам Apple не делает их одинаковыми, а просто обеспечивает понимание пользователями работы тех или иных элементов, не позволяет плодить непонятные решения, — резюмировал он.

Минфин, Минобрнауки и Минприроды комментариев не предоставили.