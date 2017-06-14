В компанию по защите интеллектуальных прав BrandMonitor стало поступать большое количество жалоб на интернет-магазины по продаже часов, телефонов и косметики. Покупатели не могли вернуть деньги за приобретенный товар и подать жалобу на владельцев сайтов, так как порталы постоянно исчезали и появлялись новые. Специалисты BrandMonitor выяснили, что за сайтами стоит одна и так же группа людей. Платформу Qnits.ru создали петербургские айтишники. Они быстро нащупали максимальную маржинальность бизнеса и стали активно продвигать контрафактную продукцию: часы, очки и духи. Правообладатели брендов уже подали иски в суд на владельцев платформы.

За два года специалисты BrandMonitor выявили множество одинаковых сайтов с одними и теми же телефонными номерами — все они продавали контрафактные аксессуары.

— Это подделки известных брендов: дорогих часов, очков, одежды и электроники. Все сайты выглядели одинаково, зачастую отличались только доменные имена или ссылка, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании Юрий Вопилов.

Тысячи таких сайтов продали более 1 млн товаров. У пяти основных сайтов этой платформы суммарно не менее миллиона уникальных посетителей. (Для сравнения, у Lamoda — 16 млн. — «Известия»).

Юрий Вопилов рассказал, что группа айтишников из Петербурга создала дропшиппинг-платформу Qnits.ru (сервис прямых поставок). Она работает следующим образом: платформа предлагает любому пользователю за минуту создать сайт с контрафактным товаром и начать рекламировать его любым доступным способом. При этом создатель сайта получает комиссию за каждый подтвержденный заказ, а все задачи по общению с клиентом, доставке и хранению товаров осуществляет платформа. Создатель сайта никак не контактирует с клиентами и контрафактом.

Сейчас группа мошенников, стоящая за целой сетью сайтов по продаже подделок, уже выявлена. Специалисты BrandMonitor подали иски в суд.

— Qnits.ru создали питерские айтишники. Они быстро поняли, где максимальная маржинальность этого бизнеса, и активно начали продвигать контрафактную продукцию, — уточнил заместитель генерального директора BrandMonitor Кирилл Кириллов.

Специалисты выявили тысячи сайтов с адресом «название бренда».qnits.ru. По обращению компании уже заблокировано более тысячи сайтов на этой платформе. Их оборот за 2015 год составил около 300 млн рублей.

Представители компании по защите интеллектуальных прав нотариально заверили весь процесс контрольной закупки. После была проведена экспертиза на предмет контрафактности продукции — получено подтверждение от правообладателя.

По словам Юрия Вопилова, сейчас тяжело найти тех, кто принимает оплату карточкой за контрафакт и действует от официальных ООО, зарегистрированных на реальных людей. Но в случае с платформой Qnits.ru всё проходило через одни и те же организации.

— Скорее всего, ребята не понимали, что реализация контрафактной продукции — уголовно наказуемая деятельность, — предполагает он.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Евгений Лучин в разговоре с «Известиями» отметил, что уголовная ответственность за реализацию контрафактной продукции установлена статьей 146 УК РФ. Крупный размер определен в 100 тыс. рублей, а особо крупный — в 1 млн рублей. Крупный ущерб влечет за собой увеличение срока лишения свободы до 6 лет.

— Мы разослали досудебное уведомление и получили письма, в которых говорилось, что платформа прекращает работу с копиями и репликами. Но этого недостаточно. Мы подали иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга. Исковые требования просты: прекращение незаконного использования товарных знаков и возмещение ущерба — до 5 млн рублей за каждое нарушение, — отметил Кирилл Кириллов. — Пока мы идем с гражданским иском.

По словам экспертов, судебное разбирательство — это сигнал всему сообществу, что торговля контрафактом наказуема. На данный момент владельцы платформы Qnits.ru убрали сайты с контрафактной продукцией и уведомили партнеров, что в будущем не будут заниматься подобной деятельностью.