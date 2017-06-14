Разработчикам офисного софта, включенного в реестр российского программного обеспечения, раз в квартал будет звонить и слать электронные письма организация, уполномоченное на это Минкомсвязи. Она будет проверять, что компания по-прежнему существует и обеспечивает круглосуточную техподдержку ПО. Если более двух проверок останутся без ответа - соответствующий софт исключат из реестра российского ПО, и его нельзя будет закупать госорганам.

Минкомсвязи России подготовило проект методики проверок - соответствует ли программное обеспечение необходимым требованиям для поставок госорганам (документ есть у "Известий"). Список требований был ранее утвержден постановлением правительства. Одно из необходимых условий для поставок софта государству - круглосуточная техническая поддержка на русском языке по телефону и электронной почте. В проекте методики записано, что за проведение проверок будет отвечать организация, уполномоченная Минкомсвязи. Представители этой организации как минимум раз в квартал будут связываться с поставщиком ПО "путем направления контрольного сообщения и осуществления контрольного звонка по указанным... контактным данным для сопровождения пользователей". Если более двух раз техподдержка не будет соответствовать требованиям - сведения о программном обеспечении исключаются из реестра отечественного ПО.

- В предложенных процедурах много неопределенного, - прокомментировала исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Евгения Василенко. - Например, неясно, что такое круглосуточная поддержка. Относится ли к ней вариант, если на e-mail придет автоответ: "В течение трех дней мы свяжемся с вами". Но большей конкретизации и не нужно. Рынок должен дать ответ: подходит ли данный производитель данному заказчику. Все госзаказчики разные.

В пресс-службе компании "Новые облачные технологии" (разработчик офисных программ “МойОфис”, включенных в реестр отечественного ПО) отметили, что в мире корпоративного ПО не существует общих требований к срокам ответов техподдержки. Они устанавливаются при подписании договоров с заказчиками.

При этом, напомнили в "Новых облачных технологиях", ведущие игроки мирового рынка ПО сейчас всеми способами помогают пользователям решить проблемы самостоятельно, без обращения в службу поддержки. Этой цели служат различные базы знаний, развитые порталы технической поддержки, где в том числе, пользователи могут помочь друг другу в решении вопросов.

Вопрос унификации требований к программному обеспечению, используемому в государстве, Евгения Василенко посчитала неоднозначным.

- Сформированные дополнительные требования по факту ограничивают доступ на рынок госзаказа для российских же разработчиков, в первую очередь небольших. К ним централизованно предъявляют весьма серьезные требования. Многим потребуются существенные ресурсы для соответствия им. Но откуда брать ресурсы, если доступ к заказчикам будет закрыт? Важно отметить, что к иностранному ПО дополнительных требований предъявлять не планируется, - отметила исполнительный директор АРПП. - На мой взгляд, важно поощрять тех, кто уже хорошо себя проявил, но не закрывать дорогу новичкам, которые сразу не смогут соответствовать всем дополнительным требованиям.

Реестр отечественного ПО появился в России с 1 января 2016 года на основании постановления правительства № 1236 от 16 ноября 2015 г. Именно софт из этого реестра необходимо использовать в государственных и муниципальных организациях, кроме случаев, когда отечественных программ с необходимым функционалом просто не существует. Предложения организаций о включении их разработок в реестр рассматривает экспертный совет по российскому ПО при Минкомсвязи России. Большинство голосов в совете имеют представители отечественной ИТ-отрасли, в него входят также представители ведомств и отраслевых общественных организаций. В реестр уже включено более 3000 программных продуктов.

Минкомсвязи России не предоставило оперативного комментария по проекту приказа.