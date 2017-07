Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что среди молодежи за последние 20 лет стало в три раза больше студентов-очников, а число тех, у кого есть работа, наоборот, снизилось с 65 до 50 процентов. При этом среди безработных 20–24 лет доля специалистов с высшим образованием выросла с 7% до 28%. По мнению экспертов, безработица среди выпускников растет из-за некачественных вузов и несоответствия полученного образования требованиям рынка труда.

Как следует из доклада «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения», подготовленного НИУ ВШЭ в этом году, с 1995-го по 2015-й в стране значительно снизилось число молодых людей от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают. Такая категория в международной статистике называется NEET (Not in Employment, Education or Training — не учатся и не работают, не занимаются ни тем, ни другим). Считается, что у представителей этой категории уменьшаются шансы на дальнейшее стабильное трудоустройство, высокий уровень доходов, хорошее физическое и психическое здоровье и законопослушное поведение.

В России большинство молодежи NEET — люди 20–24 лет. В 1995 году среди граждан этого возраста 25% не работали и не учились. Но к 2015 году их количество сократилось до 17%. Однако ситуация улучшилась исключительно за счет вовлечения молодежи в сферу образования, а занятость, наоборот, просела.

Научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Зудина рассказала «Известиям», что за 20 лет уровень занятости в группе 20–24 лет снизился с 65% до 50%, а количество студентов дневных отделений среди них увеличилось с 11% до 33%. То есть молодежь учиться стала больше, а работать меньше.

При этом среди тех, кто не учится, а ищет работу, значительно выросла доля выпускников вузов. Если в 1995 году значительную часть безработных NEET составляли те, кто получил среднее профессиональное образование, то к 2015 году их место заняли люди с высшим образованием (их доля увеличилась с 7% до 28%).

— Это объясняется тем, что высшее образование стало массовым. При этом выпускники, получившие некачественное образование, не обладают достаточными компетенциями для того, чтобы конкурировать за рабочие места, и становятся безработными, — сказала Анна Зудина. Она добавила, что среди молодежи NEET есть также выпускники с высокими зарплатными ожиданиями, которые не могут быстро найти подходящее для себя место.

А среди экономически неактивной части NEET преобладают замужние девушки, окончившие среднюю школу или техникум.

— По всей видимости, эта категория NEET уходит из сферы образования и с рынка труда из-за изменений семейного статуса. Определенную роль может играть и относительно невысокое качество полученного ими образования, которое не позволяет совмещать работу или учебу с ведением домашнего хозяйства, — предположила эксперт.

Она отметила, что подавляющее большинство молодежи NEET — молодые люди с невысоким уровнем знаний. Однако просто вовлекать молодежь в систему высшего профессионального образования — это не выход.

— Если продолжится процесс, при котором высшее образование будет оставаться массовым, то в статусе NEET будут всё чаще оказываться выпускники некачественных ВУЗов. Поэтому необходимо стимулировать представителей молодежи NEET к повышению квалификации и переобучению в ходе поиска работы, — сказала Анна Зудина.

Управляющий партнер компании «HR-Эксперты» Виктория Пятница считает, что главная проблема выпускников — даже не недостаток академических знаний, а ориентация на свои личные потребности, а не на потребности работодателя.

— Главный вопрос выпускника: «А сколько я буду получать?» Всегда хочется ответить: «А что ты можешь дать? Сними корону». Учебные заведения должны научить студентов адекватно оценивать реальную стоимость их труда, — пояснила эксперт.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова, безработица среди людей с высшим образованием объясняется не только качеством их подготовки в вузе, но и снижением спроса на профессии, которые они получают.

— Запрос на высшее образование в 1990-х снижался, но в начале 2000-х стремительно стал расти. Однако если до перестройки был государственный заказ на конкретных специалистов и все они были трудоустроены, то сейчас этот процесс никто не регулирует, — пояснил профессор.

По его мнению, чтобы решить проблему с занятостью среди молодежи, нужно привлекать работодателей к формированию запроса на специалистов, а также обязать руководителей компаний нести ответственность за трудоустройство выпускников, которых по их запросу подготовил вуз.