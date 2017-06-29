Безработица в России опустилась до минимального уровня с 2014 года, в Минэкономразвития ожидают стабильности на рынке труда в 2018–2020 годах, заявил глава министерства Максим Орешкин.

По его словам, на протяжении прогнозного трехлетнего периода рынок труда будет стабильным одновременно с ростом спроса в экономике на рабочую силу, что будет способствовать росту реальных доходов населения.

Орешкин сообщил на заседании правительства, что темпы прироста реальных заработных плат в РФ составляют около 3%.

«Понятно, что в целом уровень доходов еще находится ниже уровня 2014 года, поэтому здесь восстановление будет идти плавно. Это важная задача для правительства — обеспечить рост доходов и их восстановление в прогнозном периоде», — сказал Орешкин.

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2017 году безработица в РФ составит 5,2%, в 2018 году снизится до 5%, а в последующие два года составит 4,9%.