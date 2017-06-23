Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько заявил, что в настоящее время на каждого безработного в столице приходится более пяти вакансий, сообщает ТАСС.

По его словам, в данный момент свободными остаются 161 тыс. вакансий. При этом каждую неделю их количество увеличивается на 1,5-2 тыс.

Кроме того, Бесштанько напомнил, с 2016 года в столице идет реформа службы занятости, в рамках которой за каждым обратившимся в службу занятости гражданином закрепляется куратор, который помогает найти работу.