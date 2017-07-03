Ключ к безопасности мира в Европе
Сегодня в сфере безопасности Европы мы переживаем трудный, но, в то же время, решающий момент. Возвращение к геополитике бросает вызов модели сотрудничества, которая была установлена в период после «холодной войны», и межгосударственные отношения все чаще регулируются по принципу «кто-кого». Растущая поляризация, снижение взаимного доверия и уверенности, а также резкое ухудшение военной предсказуемости повышают напряженность.
Эти негативные тенденции еще более усилились в результате расходящихся представлений об угрозах. Расширение НАТО и Европейского союза было воспринято со стороны Москвы как дестабилизирующее и даже угрожающее явление, и ее ответной реакцией было увеличение инвестиций в оборонно-промышленный комплекс и увеличение частоты проведения учений. Эти шаги, в свою очередь, были восприняты на Западе как агрессивные, и он ответил расширением военного присутствия и деятельности НАТО в некоторых регионах вблизи России. Эти эскалационные шаги усугубляются из-за растущего числа опасных инцидентов и повышенного риска столкновений между военными самолетами или военно-морскими судами.
В такой атмосфере непредсказуемости и неопределенности мы подвергаемся высокому риску попадания в порочный круг эскалации, который, в конечном итоге, может привести к конфликту.
Мы можем наблюдать эту динамику во время кризиса на Украине и вокруг нее. Совершенно разные интерпретации кризиса и его причин подпитывают недоверие и напряженность, и мы видим усиливающееся давление, которое склоняет к принятию ответных мер военного характера. Кризис расшатал основы системы безопасности, установившейся после окончания «холодной войны», и поставил под сомнение прочность основанной на правилах системы, регулирующей взаимоотношения наших стран.
Итак, что мы можем сделать, чтобы воссоздать атмосферу стабильности и безопасности в Европе?
Во время «холодной войны» ключевой концепцией поддержания стратегической стабильности был «паритет» между военными блоками. Он удерживался за счет сохранения баланса в соотношении запасов обычных вооружений, имеющихся у двух сторон, в различных категориях военной техники и в регулировании их численности и территориального распределения. Для обеспечения прозрачности и предсказуемости, укрепления доверия и предотвращения ошибочных представлений была разработана сложная система правил, регулирующих военную деятельность. Такой подход с точки зрения количества вооружений во многом основывался на принципах симметричности. Именно эта симметричность была условием равновесия.
Но сегодня эффективность таких мер быстро сходит на нет.
В нашем многополярном мире симметричность больше не является показателем: старые блоки исчезли или значительно трансформировались, характер конфликтов изменился, стремительно развиваются военные технологии, а преобладающий менталитет на основе принципа «кто-кого» препятствует столь необходимому реформированию инструментов, регулирующих наши отношения в области безопасности. Нам сейчас как никогда ранее необходимо взаимодействовать друг с другом, чтобы восстановить стратегическую стабильность. Перед нами стоит вызов - сделать так, чтобы существующая асимметричность в численности, военной деятельности, развертывании сил и средств, а также вооружении не стала сама по себе дестабилизирующей.
Сегодня нам нужно начать мыслить в направлении «асимметричной стабильности». Поэтому при разработке политики безопасности нам необходимо формировать подходы и инструменты, которые позволили бы нам учитывать различные представления и взгляды на военную асимметричность.
Как будут выглядеть эти инструменты? Они должны быть такими, чтобы с их помощью можно было фокусироваться на практических способах снижения рисков, одновременно учитывая опасения всех заинтересованных сторон. Кроме того, эти инструменты должны быть разработаны сообща. Они должны основываться на принципах предсказуемости и прозрачности, а также с учетом особенностей восприятия угроз и других качественных и политических соображений наряду с количественными параметрами.
Например, могут быть введены ограничения в отношении проведения Россией военных учений вблизи границ некоторых соседних стран, таких как страны Прибалтики, и введены дополнительные инструменты, обеспечивающие прозрачность касательно «внезапных учений» и в других местах в обмен на предоставление информации и обеспечение прозрачности в отношении сил НАТО, развертывания его сил и средств, а также деятельности в том же регионе. Можно было бы внедрить систему взаимного наблюдения за соответствующими видами военной деятельности, даже если речь о небольшом масштабе. Аналогичные меры могут быть приняты вокруг Калининградской области. Система обмена информацией о военных передвижениях, охватывающая также военно-морские и воздушные объекты в определенных регионах, таких как Балтийское море и Черное море, может способствовать снижению напряженности и риска инцидентов. Можно было бы внедрить механизм сотрудничества, предусматривающий немедленные консультации и совместные меры по деэскалации в случае военного инцидента или риска столкновений.
В более широком смысле нам нужно признать представления и взгляды друг друга и искать пути их интеграции в наши стратегии. Это должно привести к обновленной системе безопасности, которая обеспечит баланс на основе асимметричной стабильности.