Тема развития цифровой экономики, которую президент Владимир Путин поднял месяц назад в рамках Санкт-Петербургского экономического форума, получила развитие на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось 5 июля в Ново-Огарево. Глава государства призвал добиться технологического цифрового рывка в российской экономике, отметив, что на развитие этого сектора в 2018 году будет выделено 200 млрд рублей.

Начал Владимир Путин с постулата: формирование цифровой экономики - это не создание новой отрасли по госзаказу, а формирование нового уклада жизни и новой основы для развития системы госуправления, экономики, бизнеса, социальной сферы и всего общества.

- И конечно, это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкурентности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути на десятилетия вперёд, - подчеркнул глава государства.

Digital-успехи

Успехи в этом направлении уже есть, отметил президент: по динамике распространения широкополосного интернета и беспроводных сетей Россия уже сегодня находится на уровне ведущих стран мира.

- По данным Росстата, с 2010 по 2016 годы доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет, выросла с 48,4% до 74,8%. Средняя скорость интернета в России в 2016 году выросла на 29% - это уровень Франции, Италии. И к началу 2017 года российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд рублей, - привел данные глава государства.

Отдельно за высокий уровень цифровизации Владимир Путин похвалил Москву, подчеркнув, что российская столица «по применению цифровых технологий в городской инфраструктуре обошла такие мегаполисы, как Торонто, Токио, Барселона, Сидней и Гонконг». И призвал мэра Сергея Собянина делиться опытом. Перевод экономики на цифровые рельсы глава государства сравнил по масштабам (и последствиям) со строительством сети железных дорог в России в XIX веке или планом ГОЭЛРО.

Однако для реализации этого амбициозного проекта, по словам Владимира Путина, необходимо прежде всего ликвидировать препятствующие внедрению передовых технологий правовые барьеры и создать опорную инфраструктуру: линии связи, центры хранения и обработки данных. А также - усовершенствовать всю систему образования, включая обеспечение всеобщей цифровой грамотности, и запустить инструменты поддержки отечественных компаний, которые являются центрами компетенций в сфере цифровых и других сквозных технологий.

Знак цифрового ГТО

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заметил: чтобы не отставать от других стран, России необходимы так называемые сквозные цифровые технологии, которые изменяют традиционные отрасли народного хозяйства.

- Во всех без исключения странах мира эти изменения происходят во всех отраслях: в транспорте, в финансах, в здравоохранении, торговле, государственном управлении. Все эти отрасли переживают огромное давление под влиянием именно цифровых изменений. Если мы хотим, чтобы наша экономика была сильной и конкурентоспособной, а другого пути у нас нет, это возможно сделать лишь при условии того, что мы будем лидировать в том числе в этих процессах цифровой трансформации, - констатировал глава Минкомсвязи.

А представитель Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков высказал мнение, что при выстраивании правовой базы не стоит злоупотреблять запретами - иначе продвинутой молодежи будет легче обходить их, чем соблюдать правила.

- Если мы будем пытаться всё зарегулировать, мы воспитаем передовую нацию криптоанархистов. Они будут прекрасно соревноваться с нашими органами по обходу соответствующих норм, - сказал эксперт.

Он также предложил обратить особое на подготовку кадров и ввести «цифровое ГТО», которое бы давало преимущество при поступлении в вузы.

На развитие цифровой экономики в следующем году в регионах потратят до 200 млрд рублей, отметил Владимир Путин в ходе заседания. Он поручил проследить за эффективностью расходования этих средств.

Президент предложил назначить ответственных за конкретные направления реализации программы развития цифровой экономики, напомнив при этом, что в следующем году на развитие цифровой экономики в регионах потратят до 200 млрд рублей. Глава государства поручил следить за эффективностью расходования этих средств. И еще раз подчеркнул нацеленность на перемены образной фразой: «Каменный век закончился не потому, что камни кончились. А потому что появились новые технологии».