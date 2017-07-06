Большая часть молодых россиян в возрасте 15-17 лет готовы в 2018 году проголосовать за действующего президента России Владимира Путина. Такие данные содержатся в тематическом докладе ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований, аналитическая площадка Кремля), представленном на семинаре института для ограниченного круга экспертов. «Известия» ознакомились с документом и выяснили, что, по данным опросов, политикой интересуется треть российских подростков. Большинство из них лояльны власти, но в будущем ожидает перемен - в основном, к лучшему. Помимо политики, молодежь интересует и технический прогресс, поэтому эксперты считают, что активность подростков можно переключить на соответствующие стартапы.

Исследование Фонда «Общественное мнение», на которое ссылаются авторы доклада, проводилось в период с 21 апреля по 2 мая, опрашивались подростки в возрасте 15-17 лет из 207 населенных пунктов 73 субъектов РФ. На вопрос: «Интересуетесь ли вы политикой?» 32% юных россиян ответили положительно, 63% - отрицательно, еще 5% затруднились дать ответ. Социологи обращают внимание на то, что чем старше подростки, тем больший интерес они проявляют к политике. Если среди 15-летних «политизированы» только 27%, то среди 17-летних - уже 36%. Помимо политики (преимущественно международной), молодежь также интересуется наукой и техническим прогрессом.

Интересно, что в «классических» социологических опросниках этой возрастной группы нет - младшими участниками опроса обычно становятся респонденты от 18 до 24 лет. Глава ФОМ Александр Ослон подтвердил «Известиям», что фонд проводит большой цикл исследований, посвященных 15-17-летним, однако отметил, что он еще не закончен, данные публикуются частично, а многие опросы носят качественный характер (т.н. фокус-группы). По словам Александра Ослона, взаимодействие фонда с ЭИСИ осуществляется «на уровне личных контактов».

- К теме молодежи проявляют интерес многие, так как существует миф, что это нечто новое и неизведанное. На самом деле все как у Тургенева в «Отцах и детях», ничего особенного тут нет - дети всегда немного другие, - заявил «Известиям» социолог.

По его словам, исследованиями интересуются не только политики, но и бизнес, так как у части молодежи сегодня фиксируются нестандартные модели финансового поведения.

За кого голосовать

В ходе апрельского анкетирования социологи постарались выяснить политические предпочтения российских подростков, спросив их, за кого они могли бы проголосовать на выборах в 2018 году, причем респондентам предлагался закрытый список имен - Владимир Путин, Владимир Жириновский, Михаил Прохоров, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

- В итоге за Путина оказались готовы проголосовать 66% опрошенных, за Жириновского - 13%, за Прохорова только 2%, а Зюганов и Миронов получили по 1%, - рассказал «Известиям» профессор кафедры политологии и международных отношений РГСУ Максим Мейер, выступивший на семинаре ЭИСИ с сообщением о ценностях и предпочтениях будущих избирателей. Он также уточнил, что остальные 17% респондентов затруднились с ответом.

Максим Мейер подчеркнул, что для 15-17-летних это скорее «фантазийный опрос», а высокий рейтинг Владимира Путина объясняется тем, что они с рождения не знали другого лидера и поэтому доверяют ему. Собственные политические предпочтения у подростков еще не сформированы и, по мнению эксперта, «на подростков ни в коем случае нельзя переносить ментальные конструкции взрослых людей», поскольку 15-летние не в состоянии ответственно сказать, за кого бы они голосовали на выборах.

В фарватере родителей

Работе главы государства 82% опрошенных дали оценку «хорошо». При этом в среде «политизированных» подростков уровень одобрения немного ниже (78%), а у «неполитизированных» - выше (84%).

- Их оценка не сильно отличается от мнения родителей, о котором свидетельствуют опросы ВЦИОМ и ФОМ. Они пока идут в фарватере родителей, - пояснил Максим Мейер.

Из «политизированных» подростков практически каждый второй - 45% - полагает, что в ближайшие годы страну ожидают перемены. Среди тех, кто не интересуется политической жизнью, изменений ждут только 27%. По мнению эксперта, более активные школьники хотят не столько стабильности, сколько перемен, менее активные и менее политизированные настроены на стабильность без изменений.

- При этом на вопрос, как именно - в худшую или в лучшую сторону - 44% политизированных молодых людей отвечают, что станет лучше. Активные молодые люди настроены позитивно. Очень важно не обмануть их ожидания, предложить им интересные проекты - для них важно участвовать в будущем страны, - сказал Максим Мейер.

Ценности в жизни

Ценностная шкала «политизированных» и «неполитизированных» подростков оказалась примерно одинаковой: на первых местах - взаимопонимание и хорошие отношения в семье, общение и материальное благополучие. Расходятся группы только в пункте «самореализация и развитие». Это оказалось важным для 28% интересующихся политикой школьников - и только для 17% их неактивных «оппонентов» (разница в 11%).

- Установка на самореализацию и развитие говорит нам о том, что процент активной молодежи ориентирован на новое и предлагать им нужно не столько политические проекты, вроде отформатированных «пионеров и комсомольцев», а участие в решении других задач, которые касались бы будущего страны. Например, творчество, связанное с новыми формами деятельности человека - возможностью создания собственных школьных стартапов. Для активной молодежи не нужно придумывать специальные лифты, их нужно включить в общий процесс инновационного развития страны, - сказал Максим Мейер.

Политолог предположил, что увлечь подростков можно было бы «мини-технопарками» в школах, занятиями спортом и новейшими техническими новинками. Это согласуется с тем, что для 15-17-летних самыми интересными темами в СМИ оказались спорт, наука и техника, а также - события в мире и армия РФ. Экономика, финансы и социальная сфера вызывают у сегодняшних подростков гораздо меньше интереса.

Мнение экспертов

Эксперты уверены, что зафиксированный социологами уровень политизации свидетельствует: у молодых людей нет возможности реализовать свою активность.

- Молодое поколение восприимчиво к любым переменам и изменениям. Другой вопрос, как эти перемены могут по ним «пройтись». В значительной части исследование господина Мейера говорит о том, что большинство подростков и молодых людей поддерживают существующую власть, - сказал «Известиям» проректор Государственного университета управления Сергей Чуев. - Но вопрос в том, как ведет себя то меньшинство, которое не согласно, насколько радикально они настроены. Власти сейчас важно дать повестку, в том числе и для этого слоя молодых людей, которые легко вспыхивают.

Сергей Чуев также подчеркнул, что подобные исследования в закрытой или открытой для общественности форме проводятся всегда, во всех странах, «за исключением разваливающихся или потерявших суверенитет».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отмечает, что серьезная работа с молодежными стартапами требует серьезного финансирования и смены приоритетов в молодежной политике.

- Для того, чтобы страна развивалась, нужно дать шанс самым активным и мобильным. Для молодежи образ будущего важнее, чем для старшего поколения, которое воспринимает этот образ как время для детей и внуков, - сказал «Известиям» Константин Калачев.

Политолог Сергей Зверев считает, что процесс политизации связан с тем, что подрастает поколение с совершенно иной структурой медиапотребления.

- Структура иная с точки зрения не только каналов распространения, но и характера информации, которую они усваивают. Сегодняшняя система политического информирования и медиа очень слабо учитывает эти факторы, - отметил он.

Эксперт также отметил, что подрастающее поколение видится ему как «граждане с более критическим взглядом, по-другому смотрящие на многие вещи и ждущие, чтобы с ними вели диалог».