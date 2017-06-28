Политизация молодежи — следствие отсутствия социальных лифтов для современного поколения, его неуверенности в своем будущем. Об этом в ходе вчерашнего семинара в Томске заявил глава совета директоров Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов. По его словам, молодежь интересуется политикой, однако ее знания в этой сфере фрагментарны и проявляются от случая к случаю. 79% россиян в возрасте от 14 до 30 лет считают себя патриотами, однако не готовы помогать в развитии государства. России нужна новая молодежная политика: такие выводы по итогам семинара эксперты намерены представить в виде доклада в администрацию президента, а затем презентовать в Общественной палате РФ.

Привычные методы работы с молодежью, а также вся доступная в этой сфере социология устарели. К этому выводу эксперты пришли в ходе семинара в Томске, который ЭИСИ проводит в рамках работы над стратегией будущего «Россия-2030».

— Молодежь изменилась, она не такая, как десять, пятнадцать лет назад. Мы не понимаем, что представляет собой молодежь, — заявила кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и психологии факультета политологии МГУ Антонина Селезнева. — Ее (молодежь. — «Известия») определяют как демографическую группу от 14 лет до 30. В рамках политических наук мы предлагаем рассматривать ее как политическое поколение, опираясь на когнитивный, психологический и поведенческий компоненты.

Среди базовых политических ценностей, которые разделяет молодежь, — мир, справедливость, порядок и безопасность. Однако, даже несмотря на то что 79% молодых людей считают себя патриотами, работать на благо страны они не готовы. Со временем часть «диванных патриотов» может покинуть Россию, часть — перейти в разряд ее критиков.

— Эта перспектива — не «манна небесная». Молодые должны достигнуть социальных лифтов в конкурентной борьбе, — заявил «Известиям» Андрей Шутов.

Проректор ГУУ Сергей Чуев напомнил, что сегодня в России есть регионы, в которых на каждого молодого человека тратится меньше одного рубля в год. В качестве примера он привел Краснодарский край, Ивановскую и Новгородскую области.

— Нам не хватает государственной молодежной политики. То, что есть сейчас, — это закон и нормативные акты, которые перекладывают всю ответственность на плечи региональных администраций, — полагает эксперт.

Кроме внятной молодежной политики, современному поколению не хватает понятных лидеров, заключили эксперты. Имеющиеся — скорее образы, чем реальные маркеры общественного мнения. Участники семинара привели примеры: среди поколения 15-летних об Алексее Навальном слышали лишь 15% граждан.

— Навальный узнаваем, он занимает наступательную позицию, и этот феномен нам нужно изучить, — заявил Андрей Шутов. — Мы знаем, кто он такой и как был сконструирован его образ, — сказал он.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, напротив, полагает, что молодежь в последнее время больше «деполитизировалась» и интересуется не карьерными вопросами, а саморазвитием и поиском любимого дела. Однако новая молодежная политика, по его словам, необходима.

— Выросло новое — другое поколение. Прежние методы не работают, нынешняя молодежь абсолютно онлайновая. Те, кто ходит на Навального, это небольшое исключение — 10% максимум. Остальные не видят материальных вопросов, большинство — аполитично, — считает Олег Матвейчев. — Намного больше молодежь интересуют, например, биткоины, чем Навальный. Их ценности — самосовершенствование, удобство, счастье, семья, именно это им и нужно дать. Нужно создавать интересный контент, под их культ саморазвития, удобства и вечного счастья.

Политолог Дмитрий Орлов считает, что молодежной политике «нужна перезагрузка».

— Политика в отношении проблем молодежи достаточно долгое время находилась на периферии. Нужно перенести ее в центр повестки, сформулировать ее. Во-вторых, найти адекватные времени, вызовам, стилю методы работы с молодежью. Это должны быть и механизмы вовлечения, и молодежные организации, сетевые группы и сообщества, и таргетированная реклама в интернете, от самых различных до традиционных, — полагает эксперт.

По его мнению, последние заявления и встречи президента показывают, что приоритеты эти осознанные и обозначены на самом высоком уровне.