Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» уверенно развивается и укрепляет сложившиеся традиции, заявил президент России Владимир Путин в приветственном послании к участникам площадки, сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, форум с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности всё больше юношей и девушек — с активной жизненной, общественной, гражданской позицией.

«Здесь, на владимирской земле, вас ждет насыщенная и разнообразная программа, созданы прекрасные условия для полезных и содержательных дискуссий с известными политиками, учеными, преподавателями, экспертами, представителями СМИ», — напомнил Владимир Путин.

Он отметил, что участники форума смогут пообщаться со своими сверстниками из многих регионов страны, в творческой и неформальной атмосфере обсудить интересующие их проблемы.

«Убежден, что вы с пользой и удовольствием проведете время, а ваши проекты, идеи и замыслы обязательно воплотятся в реальные дела», — подчеркнул президент России.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» пройдет во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года.

Организатором площадки является Федеральное агентство по делам молодежи.