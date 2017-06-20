Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), близкий к администрации президента, проанализирует способы коммуникации с молодежью в интернете. Кроме того, в рамках предстоящих региональных семинаров эксперты обсудят развитие внутреннего туризма — он должен стать для граждан страны приоритетным. Обе темы, рассказал «Известиям» собеседник в ЭИСИ, готовят к так называемому апгрейду в рамках концепции поиска образа будущего «Россия-2030». Эксперты полагают, что необходимо найти новые интересные «фишки» для влияния на молодежь в ситуации, когда юношеским максимализмом манипулируют «в корыстных политических целях».

Детская политика

Собеседник «Известий», близкий к администрации президента, пояснил, что сейчас ведется работа по целому списку направлений, которые подлежат обновлению. Для этого создается «банк идей»: молодежную политику, как и сферу внутреннего туризма, готовят к своеобразному «апгрейду».

В ЭИСИ «Известиям» пояснили, что в ходе семинара в Томске эксперты проанализируют «ценностные ориентации, установки и политические предпочтения» российской молодежи. Часть предложений будет направлена в администрацию президента.

— Не секрет, что она (молодежная политика. — «Известия») выстраивается системно. В новейшей истории России она охватывает только отдельные группы молодежи — студентов или клубы по интересам. Мы бы хотели предложить варианты, которые коснутся и школьников. В современной западной политологии даже введен термин «детская политика» — когда государство и общество выстраивают векторы направления своей политики в отношении детей, — заявил глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

Эксперты хотят найти формы коммуникации с молодежной средой: это могут быть российские онлайн-игры в стиле фэнтези на историческую тематику и сообщества по интересам в соцсетях, пояснили в ЭИСИ.

— Люди, которым 10–14 лет, станут той самой молодежью через какие-то 15 лет. В них уже будет заложен тот контент, который гуляет сегодня по интернету. Зачастую в сети встречаются темы и информационные материалы, которые пропагандируют дебилизм как некую норму существования. Государству нужно и в интернете выстраивать свою политику, предлагать интересные вещи в современных формах, которые бы закрепляли традиционные ценности в обществе — на современном языке, избегая менторского тона, — сказал Андрей Шутов.

Внутренний туризм

Еще одна тема, которую предполагается сделать «знаковой» для граждан, — развитие внутреннего туризма. Это направление эксперты обсудят на семинаре в Петрозаводске.

Туристический потенциал России «разнообразен и экономически недооценен инвесторами», считает эксперт ЭИСИ, профессор МГУ Игорь Кузнецов, — в ряде стран эта отрасль экономики приносит серьезный доход. Андрей Шутов, в свою очередь, напомнил, что в России есть территории, не уступающие по своему туристическому потенциалу курортам Западной Европы и США.

— Мы могли бы провести этот семинар и на Байкале, и на Кавказе, и в Горном Алтае. Но общая проблема этих неповторимых мест — слабая инфраструктура. Требуются вложения, и без участия государственно-частного партнерства здесь не обойтись, — сказал он.

Экспертное мнение

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что поиск молодежной повестки — это поиск «желаемого будущего».

— Сейчас происходит не только поиск «философского камня» для государственной политики. ЭИСИ как партнер администрации президента решает и прикладные задачи. Идет отбор инструментария, эффективных каналов коммуникации — для того, чтобы стимулировать развитие внутреннего оптимизма и улучшение социального самочувствия в молодежной среде, — сказал «Известиям» Константин Калачев. — Исследование нового языка, поиск новых интересных «фишек», которые можно использовать для того, чтобы влиять на молодежь, повышать ее социальное самочувствие, растить патриотов и лояльных граждан, которые выберут эволюционный путь развития и постепенность перемен, а не пойдут на баррикады. Нужно смотреть на всё через призму сверхзадачи, а она состоит в том, чтобы молодое поколение россиян было конкурентоспособным, образованным, патриотичным, лояльным. Энергию молодых людей власть и ее партнеры хотели бы направить на созидание, в сторону от протестных митингов, чтобы новое поколение не становилось массовкой для радикальной оппозиции.

Важно изучить вопрос манипуляции юношеским максимализмом в корыстных политических целях и разобраться с этой проблемой, полагает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

— Если говорить о способах и методах проведения молодежной политики, то, безусловно, время от времени возникает необходимость коррекции каких-то элементов. Хотя основная цель очевидна и формулируется очень просто — вырастить здорового, хорошо образованного, любящего свою родину гражданина, готового к конкуренции в самых разных сферах, — заявил «Известиям» эксперт. — Протест 18-летних — это вопрос скорее гормональный, чем идеологический. Еще Черчилль говорил, что тот, кто не был в 18 лет революционером, не имеет сердца. Важно, чтобы энергия молодых в большей степени расходовалась на развитие и самореализацию как индивидуума, так и поколения в целом, а не на удовлетворение политических амбиций джентльменов сильно среднего возраста, которые при помощи протестных акций пытаются набить себе цену на политическом рынке.

Проблема, по словам Константина Костина, именно в том, что кто-то пытается манипулировать молодыми и использовать это в своих целях.

— Сколько здесь «хайпа», а сколько реально сформулированных политических запросов — большой вопрос. Это нужно изучать. Здесь как с телефоном — бывают телефонные хулиганы, а бывают те, кто звонит в «Скорую помощь». Интернет — это коммуникационная среда со своей спецификой и культурой потребления, — отметил глава ФоРГО.

До завершения годового цикла семинаров ЭИСИ намерен провести еще семь мероприятий в разных городах России.